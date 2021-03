Arsenal heeft zaterdag door een blunder van Granit Xhaka puntenverlies geleden in de Premier League. De Londenaren speelden met 1-1 gelijk bij het Burnley van Erik Pieters, die dankzij de VAR een rode kaart bespaard bleef.

Pierre-Emerick Aubameyang bezorgde Arsenal een droomstart op Turf Moor door al na zes minuten te scoren. De spits dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en schoot in de korte hoek via de binnenkant van de paal binnen.

Burnley maakte vijf minuten voor rust de gelijkmaker en mocht daar Xhaka dankbaar voor zijn. De middenvelder probeerde onder druk uit te verdedigen, maar hij schoot de bal in het strafschopgebied zomaar tegen de zij van Chris Wood aan. De Nieuw-Zeelander tekende zo onbewust voor zijn vijfde competitietreffer van het seizoen.

Bij Burnley viel Pieters na 63 minuten in. De Nederlander kreeg tien minuten voor tijd rood van scheidsrechter André Marriner, die oordeelde dat hij de bal met zijn arm uit het doel hield. Uit de herhaling bleek echter dat Pieters op zijn schouder werd geraakt.

De VAR greep in, waardoor Pieters mocht blijven staan en Arsenal geen penalty kreeg. Vlak daarvoor kreeg de achttienvoudig international de bal wél op zijn arm, maar wees de scheidsrechter niet naar de stip.

Arsenal slaagde er ondanks goede kansen in de blessuretijd niet meer in om te scoren en bleef voor de zestiende keer dit seizoen zonder overwinning. 'The Gunners' staan in de middenmoot met 38 punten. Burnley boekte het vierde gelijkspel in de laatste vijf wedstrijden en staat in de onderste regionen.

