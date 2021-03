Feyenoord moet het zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen VVV-Venlo weer zonder Justin Bijlow doen. De keeper heeft niet voor het eerst dit seizoen moeten afhaken met een blessure. Bij de bezoekers uit Limburg ontbreekt topscorer Giorgos Giakoumakis.

De 23-jarige Bijlow maakte vorige maand zijn rentree na een voetblessure en pendelde sindsdien tussen basis en bank door gekwakkel met zijn fitheid. Tegen VVV wordt hij weer vervangen door Nick Marsman.

In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen AZ, die met 4-2 werd verloren, ontbreekt ook de geblesseerde Bart Nieuwkoop. Trainer Dick Advocaat kiest op de rechtsbackpositie nu voor Lutsharel Geertruida en verandert verder niets aan zijn opstelling.

De absentie van Giakoumakis, die net als Bijlow en Nieuwkoop een blessure heeft, is een aderlating voor VVV. De Griekse spits is met 23 doelpunten in net zoveel wedstrijden de revelatie van dit Eredivisie-seizoen. Jafar Arias vult in De Kuip de spitspositie in.

Feyenoord hoopt tegen VVV een einde te maken aan een reeks slechte resultaten. Inclusief het verloren bekerduel met sc Heerenveen (4-3) wacht de ploeg van Advocaat al vier wedstrijden op een overwinning.

Het duel tussen Feyenoord en VVV begint om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf. Later op zaterdag staan FC Twente-Willem II, sc Heerenveen-ADO Den Haag en RKC Waalwijk-FC Utrecht nog op het programma.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Linssen, Sinisterra.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Gelmi, Da Graca, Schäfer; C. Donis, Post, Shabani; John, Arias, Hunte.

