Piet Velthuizen neemt de schuld van de commotie die is ontstaan na zijn debuut voor Fortuna Sittard op zich. De 34-jarige doelman, die snel geblesseerd raakte, erkent dat hij vorige week beter niet kunnen starten, maar trekt zich niets aan van de kritiek.

Velthuizen had sinds 2017 geen duel gekeept, maar kreeg afgelopen zondag in de uitwedstrijd van Fortuna tegen FC Groningen (1-0) een basisplek van trainer Sjors Ultee. De geboren Nijmegenaar maakte geen fitte indruk, raakte geblesseerd aan zijn hamstring en werd na 23 minuten gewisseld voor Alexei Koselev.

"Ik ben oud en wijs genoeg en had slimmer moeten zijn", zegt Velthuizen een kleine week later in gesprek met Omroep Gelderland. "Maar je wil jezelf na zo'n lange tijd ook weer op de kaart zetten. Je bent voetballer, dan wil je altijd spelen. Dat is voor nu mislukt, ik had daar gewoon niet moeten gaan staan."

Velthuizen viel hoongelach ten deel, maar de enkelvoudig international van Oranje is daar niet erg van onder de indruk. "In het voetbal krijg je de credits of de shit. Mensen mogen lachen wat ze willen en zeggen: 'Die Piet is te dik.' Het maakt mij echt niet uit."

Piet Velthuizen raakte tegen FC Groningen geblesseerd aan zijn hamstring. Foto: Pro Shots

'Keeperstrainer heeft het me niet afgeraden om te spelen'

Het optreden van Velthuizen leidde niet alleen tot kritiek op de doelman, maar veroorzaakte ook intern grote onrust. Keeperstrainer Sieb Dijkstra adviseerde eerder al om niet Velthuizen, maar de Oostenrijker Tobias Knoflach te halen. Hij voelde zich gepasseerd door Ultee en kreeg het deze week aan de stok met de hoofdcoach.

Fortuna besloot Dijkstra uiteindelijk uit de technische staf te verwijderen en naar de jeugdopleiding terug te zetten. Velthuizen houdt zich afzijdig in de soap, maar benadrukt wel dat niemand tegen hem heeft gezegd dat hij beter niet kon spelen.

"De keeperstrainer heeft het mij niet afgeraden. Het was mijn eigen besluit om het te proberen. Samen hebben we hiervoor gekozen. Ultee vroeg of hij me kon opstellen en ik heb ja gezegd. Dan kan ik me ook nergens achter verschuilen", aldus Velthuizen.

Het is niet bekend hoelang de voormalige doelman van Vitesse uit de roulatie is. Een opsteker voor Ultee is het razendsnelle herstel van Yanick van Osch, die mogelijk al fit genoeg is om zondag te keepen in de thuiswedstrijd tegen PSV. Dat duel begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

