Sparta Rotterdam-aanvoerder Adil Auassar is woedend over de late strafschop die zijn ploeg diep in blessuretijd van de uitwedstrijd tegen FC Emmen tegen kreeg. De Drenten profiteerden van het buitenkansje en sleepten er een 1-1-gelijkspel uit.

"Schijt-VAR, ik zweer het", mopperde Auassar vrijdag na de wedstrijd bij ESPN. "Je kan niet verdedigen als je met de handen op je rug naar de bal toeloopt. Wat een schijtregel."

Sparta leek dankzij een treffer van Laros Duarte - waarbij Emmen-doelman Michael Verrips stevig in de fout ging - op weg naar de overwinning op De Oude Meerdijk, maar in blessuretijd gaven de Rotterdammers de drie punten toch nog uit handen.

In de 95e minuut kreeg Auassar de bal onfortuinlijk tegen zijn arm in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR op de handsbal geattendeerd en gaf hekkensluiter Emmen vervolgens een strafschop, die werd benut door Michael de Leeuw.

Teleurstelling bij Sparta na de late gelijkmaker van FC Emmen.

'Maak dan je eigen keuze'

Auassar raakte ook gefrustreerd door een gesprek met Makkelie voorafgaand aan de penalty. "Makkelie gaf zelf aan dat hij er ook niks aan kan doen en dat hij het vervelend vindt. Maak dan je eigen keuze", foeterde hij.

De middenvelder was ook niet gediend van teksten van ESPN-analist Gertjan Verbeek. "Ik ben hier ook niet om jou te vermaken", zei hij tegen Verbeek. "Ik ben hier voor de drie punten."

Wel was Auassar tevreden over de manier waarop Sparta lange tijd speelde. "Ik denk dat we goed verdedigd hebben en kansen hebben gehad om de voorsprong uit te breiden. Het is altijd zuur om in de laatste seconde een tegendoelpunt te krijgen."

Door het gelijkspel staat Sparta dertiende en kan nummer zestien Willem II de ploeg van coach Henk Fraser later dit weekend tot vier punten naderen. De zestiende plaats betekent aan het einde van het seizoen play-offvoetbal.

