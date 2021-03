Schalke 04 heeft ook onder de vijfde trainer van het seizoen een stap gezet richting degradatie uit de Bundesliga. De ploeg van de geblesseerde spits Klaas-Jan Huntelaar kwam vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen concurrent FSV Mainz 05 niet verder dan 0-0 en daarmee schoot de club weinig op. In La Liga won Jasper Cillessen met Valencia met 2-1 van Villarreal.

Schalke begon het duel in de Veltins Arena met Dimitrios Grammozis als eindverantwoordelijke op de bank. De Griek werd aangesteld nadat Schalke zondag vrijwel de volledige technische leiding ontsloeg.

De club uit Gelsenkirchen maakte onder meer een einde aan de samenwerking met trainer Christian Gross en technisch directeur Jochen Schneider.

Schalke hoopt zo op een ommekeer, maar dat lijkt er niet van te komen. Eerder stonden David Wagner, Manuel Baum en interim-trainer Huub Stevens voor de groep. Het is al dertig jaar geleden dat Schalke niet op het hoogste niveau speelde.

De achterstand van Schalke op Arminia Bielefeld, bedraagt na de 0-0 tegen Mainz nog altijd acht punten. Ook Mainz en Hertha BSC hebben acht punten voorsprong op de ploeg van Grammozis.

Dimitrios Grammozis, de vijfde trainer dit seizoen van Schalke 04. Dimitrios Grammozis, de vijfde trainer dit seizoen van Schalke 04. Foto: Pro Shots

Basisplaats St. Juste bij Mainz

Zonder Huntelaar, die sinds zijn overgang van Ajax pas tien minuten speelde, creëerde Schalke weinig kansen tegen Mainz. De uitploeg, met Jeremiah St. Juste in de basis en Jean-Paul Boëtius in de tweede helft in het veld, was gevaarlijker.

Mainz had meer dan vijftien schoten op het doel van Schalke, dat er daar maar twee tegenover zette. Schalke-doelman Frederik Rønnow bracht kort voor tijd redding op een inzet van Robert Glatzel.

Schalke tegen Mainz was de enige Bundesliga-wedstrijd op vrijdag. Zaterdag staan zes duels op het programma en zondag twee.

Teleurstelling bij Schalke 04. Teleurstelling bij Schalke 04. Foto: Pro Shots

Late zege voor Valencia

In Spanje zette Valencia een achterstand vlak voor tijd om in een 2-1-thuisoverwinning op Villarreal. De eerste twee doelpunten kwamen voort uit een strafschop. Tegen het einde van de eerste helft schoot Gerard Villarreal na een vermeende handsbal op voorsprong. Doelman Cillessen zat wel in de goede hoek maar kon bij lange na niet bij de bal.

Het was, na lange afwezigheid door een blessure, de derde achtereenvolgende keer dat Cillessen een basisplaats bij Valencia had.

De thuisploeg mocht zelf in de 86e minuut een penalty nemen. Carlos Soler maakte geen fout. In blessuretijd bezorgde de Portugese invaller Gonçalo Guedes Valencia de winst.

Valencia steeg door de late overwinning naar de gedeelde elfde plaats. Villarreal staat zevende.