Jochem Dobber, Tony van Diepen en Liemarvin Bonevacia kijken uit naar een historische finale zaterdagavond bij de EK indoor in Torun. Voor het eerst staan drie Nederlandse mannen in de eindstrijd van een EK op de 400 meter en ze kennen elkaar meer dan goed.

"Met zijn drieën in de finale. Wat gaaf zeg. Ongelooflijk", zegt Jochem Dobber, die traint op Papendal onder de hoede van de Zwitserse succescoach Laurent Meuwly. "Ik train samen met Liemarvin bij Laurent. Tony traint bij Grete Koens, omdat hij ook voor de 800 meter traint. Maar we zien elkaar dagelijks en er is een soort broederschap tussen ons. Heel motiverend."

De 23-jarige Dobber was vrijdagavond de snelste (46,56) in zijn heat in de halve finales en ook de een jaar oudere Van Diepen (46,06) en de 31-jarige Bonevacia (46,75) wonnen hun race op indrukwekkende wijze. Daardoor is zaterdag de helft van de finalisten Nederlands.

Dobber, die afgelopen zomer voor het eerst Nederlands kampioen outdoor werd, loopt in de finale tegen twee vrienden. "We zijn het gewend tegen elkaar te lopen. Op de NK indoor was het niet anders. Toen behaalde ik brons. We deden hier over de series en ook deze halve finales nog wat lacherig, maar zaterdag gaat ieder voor zijn eigen kans. Ik zal niks laten liggen."

Tony van Diepen tijdens de halve finales. Tony van Diepen tijdens de halve finales. Foto: ANP

'Ik ga vol voor goud'

Dobber liep naar eigen zeggen in zijn halve finale een race uit het boekje. "Ik startte in baan vier en had twee snelle jongens voor me. Ik liep al na de eerste bocht op ze in en voelde dat ik mijn kans moest pakken. Dus dook ik er na 130 meter onderdoor en na 250 meter wist ik; deze ga ik niet meer weggeven. Het was vechten en vechten dat laatste stuk, maar ik kon goed doorlopen."

Zaterdag in de unieke finale zal hij nog dieper moeten gaan. "Ik ga alles geven en hoop uiteraard op een medaille. Ik denk dat ik nog sneller kan dan in de halve finale. Als ik een goede race loop en weet dat ik nergens wat heb laten liggen, dan ben ik trots op mezelf."

Twee jaar geleden bij de EK indoor in Glasgow stond er maar één Nederlander in de finale en dat was Van Diepen. Hij pakte destijds brons. "Nu ga ik vol voor goud", vertelt Van Diepen. "Ik denk dat Liemarvin zaterdag mijn grootste concurrent voor de titel is." Ook Bonevacia gaat voor goud. "En als het zilver is, dan gaat de titel naar Tony of Jochem."

De finale van de 400 meter bij de mannen begint zaterdag om 20.10 uur in Torun. Een kwartier later is de start van de 400 meter bij de vrouwen met titelfavoriet Femke Bol en Lieke Klaver.