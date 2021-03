FC Emmen heeft vrijdag ternauwernood een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie. Door een rake strafschop diep in de blessuretijd van de tweede helft werd het 1-1.

Sparta kwam vlak voor rust op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Laros Duarte. De middenvelder zag FC Emmen-doelman Michael Verrips, die de laatste weken juist uitblonk, zich totaal verkijken op zijn afstandsschot.

FC Emmen leek na de pauze niet meer de energie te hebben om nog een resultaat te pakken, maar in de 95e minuut werd het toch nog 1-1. Michael de Leeuw benutte de penalty nadat de VAR hands had geconstateerd van Adil Auassar.

Sparta had met een zege enorm goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Henk Fraser, die nu al acht competitieduels op rij niet heeft gewonnen, kan later dit weekend nummer zestien Willem II tot vier punten zien naderen. De zestiende plaats betekent aan het einde van het seizoen play-offvoetbal.

Michael Verrips gaat gigantisch in de fout bij het schot van Laros Duarte. Michael Verrips gaat gigantisch in de fout bij het schot van Laros Duarte. Foto: ANP

VAR attendeert Makkelie op handsbal

Gezien de verhoudingen op het veld was een remise misschien wel terecht bij FC Emmen tegen Sparta. De thuisclub was in de eerste helft de bovenliggende partij en de bezoekers hadden het initiatief in de tweede helft.

FC Emmen miste via Luka Adzic (schot in vrijstaande positie wild over) al snel een enorme kans en in de 43e minuut trof Sparta uit het niets wel doel. Duarte probeerde het van grote afstand en had het geluk dat de blunderende Verrips de bal liet glippen.

Verrips hield FC Emmen na rust wel tot twee keer toe in de wedstrijd. Het team van coach Dick Lukkien drong in de slotfase nog stevig aan om de 1-1 te forceren, maar nadat De Leeuw de paal had geraakt had het er alle schijn van dat die uit zou blijven.

FC Emmen kreeg in de slotseconden echter een strafschop. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR op een handsbal van Auassar geattendeerd, waarna De Leeuw Sparta in woede achterliet.

