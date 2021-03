De voetbalsters van Ajax hebben vrijdagavond bij de hervatting van de Vrouwen Eredivisie punten laten liggen. De ploeg van coach Danny Schenkel kwam op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen sc Heerenveen.

Ajax kwam tien minuten voor rust op achterstand door een treffer van Kirsten van de Westeringh. Nog voor de onderbreking bracht Marjolijn van den Bighelaar de thuisploeg op gelijke hoogte. Daarna werd niet meer gescoord op De Toekomst.

Door het gelijkspel kan de voorsprong van koploper Ajax op nummer twee PSV slinken tot één punt. De Eindhovense formatie moet daarvoor zondag wel bij PEC Zwolle winnen.

Ook FC Twente liet punten liggen bij de competitiehervatting. De zesvoudig landskampioen moest zich tevredenstellen met een 0-0-gelijkspel bij ADO Den Haag en staat op vijf punten van Ajax derde.

Ajax en FC Twente speelden hun eerste wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie sinds medio december. Daarna kwamen beide ploegen alleen in actie in de TOTO KNVB Beker en de Eredivisie Cup.

VV Alkmaar, dat dinsdag de competitie al hervatte met een nederlaag tegen PEC Zwolle (0-3), won met 0-3 bij Excelsior en droeg de laatste plaats over aan de Rotterdammers.

