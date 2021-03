NEC heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de grootste uitzege in de clubgeschiedenis geboekt. De Nijmegenaren haalden met 0-7 uit bij Helmond Sport, dat al vroeg met tien man kwam te staan.

Helmond Sport moest al na veertien minuten met tien man verder door een rode kaart voor Orhan Dzepar, die werd bestraft voor het neerhalen van de doorgebroken Elayis Tavsan.

NEC profiteerde drie minuten later al van de overtalsituatie met een goal van Rens van Eijden, die raak kopte nadat een vrije trap van Jordy Bruijn op de lat belandde. Nog voor rust kwamen de bezoekers op 0-3 via goals van Rangelo Janga (rebound) en Bruijn (prachtig afstandsschot).

In de tweede helft voerde Édgar Barreto de score al snel verder op. De 36-jarige Paraguayaan, die afgelopen zomer na dertien jaar terugkeerde bij NEC, kopte raak uit een corner en maakte zijn eerste treffer sinds zijn terugkeer. Kort daarna leverde Barreto de assist bij de 0-5 van Tavsan.

Bart van Rooij maakte acht minuten voor tijd met een stiftje de zesde treffer en invaller Thibo Baeten zorgde er in de slotfase voor dat het clubrecord gebroken werd. De vorige grootste uitzege van NEC dateerde van 7 februari 2020, toen Telstar met 1-7 werd verslagen.

Dankzij de zege staat de ploeg van coach Rogier Meijer steviger op de zesde plaats. De voorsprong op nummer zes FC Volendam, dat zaterdag nog thuis tegen Roda JC speelt, bedraagt zes punten.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de fraaie 0-3 van Jordy Bruijn te bekijken.

Ook derde zege op rij voor MVV

Net als NEC boekte ook MVV de derde overwinning op rij. De Maastrichtenaren waren op Sportcomplex Zoudenbalch met 0-1 te sterk voor Jong FC Utrecht. Joy-Lance Mickels kroonde zich tot matchwinner bij MVV, dat naar de veertiende plek klimt.

Later op de avond staan met SC Cambuur-Telstar en TOP Oss -Go Ahead Eagles nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. De aftrap bij die duels wordt om 21.00 uur verricht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie