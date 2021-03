SC Cambuur heeft vrijdag dankzij een 3-1-zege op Telstar de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. Eerder op de avond boekte NEC bij Helmond Sport de grootste uitzege in de clubgeschiedenis: 0-7.

Cambuur stond tegen Telstar na twintig minuten al met 2-0 voor. Robin Maulun opende in de elfde minuut de score en Robert Mühren profiteerde even later van geklungel in de verdediging van de bezoekers.

Vlak voor rust bracht Rashaan Fernandes Telstar na een mooie steekpass van Redouan El Yaakoubi terug in de wedstrijd. Jarchinio Antonio breidde de voorsprong van Cambuur vroeg in de tweede helft echter weer uit en bepaalde daarmee ook de eindstand.

Dankzij de overwinning heeft Cambuur nu negen punten voorsprong op nummer twee De Graafschap. De Doetinchemmers spelen zondag nog wel thuis tegen FC Eindhoven.

Nummer vijf Go Ahead Eagles won simpel met 0-4 bij TOP Oss. Antoine Rabillard scoorde twee keer en de andere doelpunten kwamen op naam van Jacob Mulenga en Giannis Fivos Botos.

Édgar Barreto (rechts op de foto) maakte zijn eerste goal voor NEC sinds zijn terugkeer. Édgar Barreto (rechts op de foto) maakte zijn eerste goal voor NEC sinds zijn terugkeer. Foto: Pro Shots

NEC boekt grootste uitzege in clubgeschiedenis

Eerder op de dag moest Helmond Sport tegen NEC al na veertien minuten met tien man verder door een rode kaart voor Orhan Dzepar, die werd bestraft voor het neerhalen van de doorgebroken Elayis Tavsan.

NEC profiteerde drie minuten later al van de overtalsituatie met een goal van Rens van Eijden, die raak kopte nadat een vrije trap van Jordy Bruijn op de lat belandde. Nog voor rust kwamen de bezoekers op 0-3 via goals van Rangelo Janga (rebound) en Bruijn (prachtig afstandsschot).

In de tweede helft voerde Édgar Barreto de score al snel verder op. De 36-jarige Paraguayaan kopte raak uit een corner en maakte zijn eerste treffer sinds hij afgelopen zomer na dertien jaar terugkeerde in Nijmegen. Kort daarna leverde Barreto de assist bij de 0-5 van Tavsan.

Bart van Rooij maakte acht minuten voor tijd met een stiftje de zesde treffer en invaller Thibo Baeten zorgde er in de slotfase voor dat het clubrecord gebroken werd. De vorige grootste uitzege van NEC dateerde van 7 februari 2020, toen Telstar met 1-7 werd verslagen. Dankzij de zege staat de ploeg van coach Rogier Meijer steviger op de zesde plaats.

Net als NEC boekte ook MVV de derde overwinning op rij. De Maastrichtenaren waren op Sportcomplex Zoudenbalch met 0-1 te sterk voor Jong FC Utrecht. Joy-Lance Mickels kroonde zich tot matchwinner bij MVV, dat naar de veertiende plek klimt.

