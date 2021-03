De Leeuw: "We hadden moeten winnen"



Michael de Leeuw bezorgde FC Emmen in de blessuretijd vanaf elf meter nog een punt, maar de aanvalsleider was daar niet helemaal content mee. "Als je op de valreep een punt pakt, moet je daar tevreden mee zijn. Maar ik denk dat we hadden moeten winnen. We lopen een puntje in op dit moment, maar we moeten dit weekend nog naar onze concurrenten kijken. Ik ben er niet tevreden mee."



"Ik vond dat we in de eerste helft wat te vaak op balbezit speelden", zo vervolgde De Leeuw bij ESPN. "In de tweede helft ging dat wat beter en speelden we wat opportunistischer. Maar ik vind dat we hadden moeten winnen."