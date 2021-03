60' Paal! De grootste kans voor Emmen in de tweede helft is voor Michael de Leeuw. Gladon houdt de bal goed bij zich en geeft mee aan De Leeuw, die in de korte hoek het houtwerk raakt. Vlak daarna waagt Peña een poging, die Okoye met moeite kan keren. De gelijkmaker hangt in deze fase in de lucht.