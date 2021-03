De resultaten de laatste weken geven Emmen weer hoop op handhaving, maar de geschiedenis spreekt nog altijd in het nadeel van de hekkensluiter. Emmen staat op 12 punten uit 24 wedstrijden, en het kwam slechts één keer voor dat een ploeg met zo'n laag aantal punten zich alsnog handhaafde in de Eredivisie. Dat was RKC Waalwijk, in het seizoen 1998/1999. Ook de Waalwijkers verzamelden toen 12 punten uit de eerste 24 wedstrijden.