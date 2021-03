Het keepersprobleem bij Fortuna Sittard lijkt opgelost te zijn door een opmerkelijk snel herstel van Yanick van Osch. De eerste doelman moest door een botkneuzing aanvankelijk vrezen voor een weken- of maandenlange uitschakeling, maar hij lijkt op tijd fit om zondag PSV weer het doel te verdedigen.

"Zoals het er nu voorstaat, lijkt Yanick te kunnen keepen", zegt Fortuna-coach Sjors Ultee vrijdag tegen De Telegraaf. "Alleen moeten we wel afwachten of er geen reactie komt op de training die hij vandaag heeft afgewerkt. Maar het ziet er goed uit. En daar zijn we heel blij mee."

Van Osch liep zijn blessure twee weken geleden op bij een botsing in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0). In eerste instantie meldde Fortuna dat de 23-jarige keeper zeker enkele weken uit de roulatie zou zijn.

"Omdat de knie vol vocht zat, kon er lange tijd geen exacte diagnose worden gesteld", verklaart de Limburgse club. "De voorlopige diagnose luidde dat het een heel ernstige blessure kon zijn, maar dat het ook kon meevallen. Gelukkig is het dat laatste geworden."

Piet Velthuizen viel zondag bij zijn debuut voor Fortuna al na 23 minuten uit. Piet Velthuizen viel zondag bij zijn debuut voor Fortuna al na 23 minuten uit. Foto: Pro Shots

Koselev kan plek Van Osch nog innemen

Mocht Van Osch toch niet in actie kunnen komen, dan neemt Alexei Koselev zijn plaats onder de lat in. De Moldaviër heeft weliswaar al een akkoord bereikt over een transfer naar Júbilo Iwata, maar vanwege de noodtoestand in Japan rondom het coronavirus blijft hij voorlopig nog beschikbaar voor Fortuna.

Door de blessure van Van Osch, de transfer van Koselev en de onervarenheid van derde doelman Joshua Wehking zat Fortuna met een keepersprobleem. Daarom besloot de club om Piet Velthuizen aan te trekken. De 33-jarige doelman viel zondag bij zijn debuut tegen FC Groningen (1-0-verlies) echter al na 23 minuten uit met een hamstringblessure.

Ondanks de keepersproblemen is Fortuna Sittard aan een sterk seizoen bezig. De ploeg van Ultee bezet momenteel de negende plek in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

