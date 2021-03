Manchester City-verdediger Nathan Aké is volledig hersteld van zijn hamstringblessure. Manager Josep Guardiola kan daardoor zondag in de topper tegen Manchester United over een volledig fitte selectie beschikken.

"Ik heb goed nieuws, Nathan is terug", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "Hij heeft meegetraind en voelt zich heel goed. Het is voor de komende weken heel belangrijk dat iedereen fit is."

De 26-jarige Aké, bezig aan zijn eerste seizoen bij City, raakte op 11 november al in de vijfde minuut van de oefeninterland van Oranje tegen Spanje (1-1) geblesseerd.

In december speelde de negentienvoudig Oranje-international nog een aantal wedstrijden voor zijn club, maar na een terugslag moest hij de afgelopen twee maanden opnieuw revalideren. Hij speelde daardoor pas negen duels voor City.

De terugkeer van Aké zorgt voor een uniek gegeven: Guardiola kan tegen United voor het eerst sinds hij medio 2016 aan de slag ging bij City beschikken over al zijn selectiespelers. Opvallend genoeg gebeurt dit in een seizoen waarin liefst 21 City-spelers één of meerdere wedstrijden misten door een kwetsuur.

Manchester City heeft zijn laatste 21 officiële wedstrijden gewonnen en heeft met nog elf Premier League-wedstrijden te gaan een voorsprong van veertien punten op nummer twee United. De stadsderby in het stadion van City begint zondag om 17.30 uur.

