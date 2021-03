De KNVB is voorzichtig positief over de zogeheten Fieldlab-wedstrijden NEC-De Graafschap en Almere City FC-SC Cambuur, al wacht de bond het onderzoek af van alle data die zijn verzameld.

Bij de twee Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden werd onderzocht op welke wijze supporters veilig en verantwoord kunnen terugkeren in de stadions. Vrijdag bleek dat een van de supporters van NEC vorige week, vijf dagen na het duel in Nijmegen, positief testte op het coronavirus.

"Voorafgaand aan de wedstrijd zijn er veel meer besmette mensen uitgehaald, dat is positief", zegt een woordvoerder van de KNVB. "We wachten nu op de officiële rapportage over de vergaarde data. De eerste resultaten klinken positief, maar we moeten het verder afwachten."

De supporters van NEC die zich hadden aangemeld voor het duel met De Graafschap, moesten zich twee dagen daarvoor laten testen. Het leverde tien positieve uitslagen op. Deze fans moesten de wedstrijd daarom thuis op tv bekijken en mochten niet het stadion in. Ruim 80 procent van de bezoekers gaf gehoor aan de oproep om zich vijf dagen na het duel opnieuw te laten testen.

Fans van Almere City betreden het Yanmar Stadion. Fans van Almere City betreden het Yanmar Stadion. Foto: Pro Shots

'We vragen nogal wat van mensen'

Bij Almere-Cambuur zaten zondag 1.351 toeschouwers op de tribune en bij NEC-De Graafschap waren het er 1.200. Luc te Riele, manager supporters- en coronazaken bij NEC, is "hartstikke blij" met dat aantal.

"Want vergis je niet: we vragen nogal wat van de mensen", zegt Te Riele. "Ze moesten vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur weer naar het stadion komen voor een test. Een deel van de toeschouwers is niet gekomen, maar ik kan niet in hun agenda kijken. Ze zullen daar vast een goede reden voor hebben."

Te Riele benadrukt dat de Fieldlab-evenementen bedoeld zijn om het gedrag van bezoekers te analyseren, niet om aan te tonen dat er geen besmettingen zouden kunnen plaatsvinden. "Het testen was een veiligheidsmaatregel. Ik wil het niet bagatelliseren, maar één op de bijna twaalfhonderd mensen heeft na afloop positief getest. Dat kleine risico houd je altijd."

Fans van NEC terug op de tribune. Fans van NEC terug op de tribune. Foto: Pro Shots

Positieve supporter zat in 'bubbel'

De supporter die vorige week positief testte, zat in de 'bubbel' waarin iedereen een mondkapje moest blijven dragen. De bron van de besmetting is onbekend.

Via de tag die iedere bezoeker met zich meedroeg, is precies te zien met wie de besmette fan contact heeft gehad. Voor zo ver bekend heeft niemand in de dagen na de wedstrijd klachten gekregen.

De supporters van Almere City FC die afgelopen zondag in het stadion waren, kunnen zich vrijdag opnieuw laten testen. De club heeft de bezoekers dringend verzocht dit te komen doen.