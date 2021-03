Feyenoord-trainer Dick Advocaat had er geen problemen mee gehad als spits Lucas Pratto deze week was teruggekeerd naar Zuid-Amerika. Toch wil de ervaren coach nog niet zeggen dat de 32-jarige Argentijn, die tot de zomer gehuurd wordt van River Plate, mislukt is in Rotterdam.

"Waarom moet ik Pratto al afschrijven?", vroeg Advocaat zich vrijdag af op zijn persconferentie voor het Eredivisie-duel met VVV-Venlo van zaterdag. "Je kunt pas aan het einde van het seizoen zeggen of hij mislukt is. We spelen nog tien wedstrijden, misschien schopt hij er bij het volgende duel wel twee in. Dan zegt iedereen: wat een wereldaankoop, voor dat geld."

Pratto werd in de winterstop gehaald als noodoplossing, omdat spitsen Nicolai Jørgensen en Róbert Bozeník geblesseerd waren. Dat duo is inmiddels weer fit, terwijl Bryan Linssen in de laatste weken meestal in de punt van de aanval stond.

Pratto kwam als de nummer vier in de pikorde in de laatste zes wedstrijden van Feyenoord niet meer in actie. In de eerste zes duels na de winterstop speelde hij wel, maar scoorde hij niet.

Het AD meldde woensdag dat de vijfvoudig international van Argentinië recent toestemming van Feyenoord kreeg om terug te keren naar zijn geboorteland, maar vanwege de strenge coronaregels was dat erg lastig. Gustavo Goñi, de zaakwaarnemer van Pratto, ontkende dat in gesprek met het Argentijnse TyC Sports. "Lucas zal tot het einde van het seizoen blijven vechten."

Advocaat zei vrijdag dat Pratto "eventueel naar een club" in Zuid-Amerika kon. "Maar hij kan niet terugkeren door de reisrestricties", zei de trainer. "Of ik onwelwillend tegenover een vertrek had gestaan? Nee, daar wil ik niet over jokken. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat Bozeník eerder fit was dan we verwacht hadden en hij waarschijnlijk volgend seizoen in de spits gaat spelen bij Feyenoord. Dus dan kies je eerder voor hem dan voor Pratto."

Dick Advocaat pakte met Feyenoord slechts acht punten in de laatste acht Eredivisie-duels. Dick Advocaat pakte met Feyenoord slechts acht punten in de laatste acht Eredivisie-duels. Foto: Pro Shots

Advocaat niet jaloers op VVV en Giakoumakis

Feyenoord wist zijn laatste vier wedstrijden (drie in de Eredivisie, één in de beker) niet te winnen en is afgezakt naar de vijfde plaats. Advocaat benadrukte nog maar eens dat het hem alleen gaat om de plek op de ranglijst na afloop van het seizoen.

"We moeten nog bijna een derde van onze wedstrijden spelen, het is voorbarig om nu al conclusies te trekken. We moeten de komende wedstrijden weer laten zien dat we ook kunnen winnen."

Feyenoord neemt het zaterdag in De Kuip op tegen de ploeg met de succesvolste spits van dit Eredivisie-seizoen. VVV-aanvaller Giorgos Giakoumakis staat met 23 goals op de eerste plek van de topscorerslijst, maar is mogelijk niet fit genoeg om te kunnen spelen. We kijken zaterdagochtend hoe hij ervoor staat", aldus VVV-trainer Hans de Koning.

Feyenoord tegen VVV-Venlo begint zaterdag om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

