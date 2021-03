Ronald Koeman beseft dat zijn toekomst als trainer van FC Barcelona kan afhangen van de uitslag van de presidentsverkiezingen. De leden van de Catalaanse topclub kiezen zondag een nieuwe voorzitter.

Oud-president Joan Laporta, ondernemer Víctor Font en voormalig directeur Toni Freixa zijn de drie overgebleven kandidaten. Een van hen wordt de opvolger van Josep Maria Bartomeu, die in oktober aftrad.

"Het ligt niet in mijn handen. Het enige wat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag, uit tegen Osasuna.

"Over een paar dagen komt er een nieuwe president en hij zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden. Op de rest heb ik geen invloed. Ik heb geen voorkeur voor een kandidaat. Ze hebben allemaal een goede campagne gevoerd."

'Kunnen ons geen nederlaag meer permitteren'

Waar het op bestuurlijk vlak behoorlijk onrustig is bij FC Barcelona - zo werd Bartomeu deze week samen met onder anderen directeur Òscar Grau opgepakt door de politie - heeft Koeman het na een moeizame seizoensstart sportief gezien behoorlijk op de rit gekregen.

FC Barcelona bereikte dinsdag na een heroïsche 3-0-zege op Sevilla de finale van de Copa del Rey en heeft zich ook terug geknokt in de titelrace. De ploeg heeft als nummer twee acht verliespunten meer dan koploper Atlético Madrid, dat zaterdag thuis speelt tegen nummer drie Real Madrid.

"Ik hoop natuurlijk dat Atlético niet wint, want het is altijd goed als de koploper punten verspeelt", aldus Koeman. "Maar laten wij nu eerst zelf onze wedstrijd winnen. We mogen Osasuna niet onderschatten, want het is zeker een team met kwaliteiten. Daar moeten we ons op instellen."

"We moeten wel realistisch blijven. Atlético heeft nog steeds heel wat punten meer, al zijn er nog wel veel wedstrijden te gaan. Wij kunnen ons geen nederlaag meer permitteren. De recente resultaten geven ons in elk geval moraal. We moeten deze lijn doortrekken."

