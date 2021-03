Spelregelcommissie IFAB heeft vrijdag in de jaarlijkse vergadering besloten om de veelbesproken handsregel te wijzigen. Aanvallend hands is op dit moment altijd een overtreding, maar dat geldt straks alleen nog voor de speler die een doelpunt maakt.

De regelwijziging gaat in principe per 1 juli in, om spelers, coaches en scheidsrechters te laten wennen. De IFAB laat in een verklaring weten dat de nationale bonden wel de vrijheid krijgen om de verandering eerder door te voeren. Het is nog niet bekend of de KNVB daar gebruik van gaat maken.

Ter illustratie: afgelopen woensdag werd bij sc Heerenveen-Ajax (0-3) in de halve finales van de TOTO KNVB Beker een treffer afgekeurd die straks wél geldig zou zijn. Dusan Tadic kreeg de bal per ongeluk op zijn arm en gaf daarna een voorzet op de scorende Davy Klaassen, waarna de VAR ingreep en een streep door het doelpunt haalde.

Door de regelwijziging is de aangever, in dit geval Tadic, straks niet meer in overtreding als hij de bal onbewust op zijn arm krijgt. Een doelpunt zoals dat van Klaassen zou in de nabije toekomst dus wel groen licht krijgen.

Bij PSV-Ajax (1-1) van vijf dagen geleden zag PSV'er Yorbe Vertessen zijn doelpunt door de VAR afgekeurd worden vanwege hands. Een dergelijke treffer zou ook na deze regelwijziging niet worden goedgekeurd. Vertessen kreeg de bal namelijk zelf op zijn arm én maakte het doelpunt.

Het is ook geen hands meer als de aangever een teamgenoot alleen al in scoringspositie brengt door een onopzettelijke handsbal. Die speler is natuurlijk wel in overtreding als hij bewust hands maakt of zijn lichaam "onnatuurlijk groter maakt".