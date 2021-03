Trainer Roger Schmidt benadrukt dat Mohamed Ihattaren de komende tijd zelf in de hand heeft hoe vaak hij aan spelen toekomt bij PSV. De middenvelder keerde woensdag terug op het trainingsveld, nadat hij een week eerder om disciplinaire redenen uit de selectie was gezet.

"Ik heb 27 spelers in mijn groep, iedereen heeft te maken met concurrentie. Zeker op de positie waar Ihattaren speelt", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondag.

"Ryan Thomas en Mario Götze hebben het de voorbije periode uitstekend gedaan. Noni Madueke en Cody Gakpo komen er weer aan. Ihattaren moet laten zien dat we met hem de grootste kans maken om te winnen. Dat geldt eigenlijk voor iedereen."

Schmidt was vorige week donderdag niet te spreken over de houding van Ihattaren rond de wedstrijd tegen Olympiacos in de Europa League. De negentienjarige middenvelder werd om die reden gepasseerd voor de ontmoeting met Ajax.

Schmidt geïrriteerd vanwege vragen over Ihattaren

Volgens Schmidt is "alles besproken en gezegd" over de situatie van Ihattaren. De Duitser maakte dan ook een licht geïrriteerde indruk toen de meeste vragen over Ihattaren bleven gaan. "Ik ben niet boos. Wat is boos? Ik ben de trainer die hem begeleidt. Hij zit in een zeer belangrijke fase", benadrukte Schmidt.

"Ik moet hem helpen zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Ihattaren is een talent met een mooie toekomst voor zich. Ik doe dit alleen om hem verder te helpen. Een selectie bestaat niet uit één speler, maar uit 27 spelers."

Het was niet de eerste keer dat Ihattaren en Schmidt het met elkaar aan de stok kregen. In september werd hij vanwege zijn houding op de training gepasseerd voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3).

Fortuna Sittard-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. PSV bezet op dit moment de tweede plek in de Eredivisie, op zes punten van koploper Ajax, dat een duel minder gespeeld heeft.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie