Mauro Júnior komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor PSV. De middenvelder kampt met een zware knieblessure en moet zo'n twee maanden revalideren, maakte trainer Roger Schmidt vrijdag volgens het Eindhovens Dagblad bekend op zijn persconferentie.

De 21-jarige Mauro liep de kwetsuur vorige week op tijdens de training en moest daardoor de topper tegen Ajax (1-1) missen. Uit onderzoek is gebleken dat de Braziliaan geen kruisbandblessure heeft, maar PSV verwacht hem wel acht tot tien weken kwijt te zijn.

De zware blessure van Mauro is een aderlating voor Schmidt, die hem in de meeste wedstrijden van dit seizoen speeltijd gaf. De aanvallend ingestelde middenvelder kwam tot dusver tot 28 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en goed was voor een assist.

Mauro staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij PSV en speelde in totaal 53 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. Vorig seizoen werd hij door de Eredivisionist verhuurd aan Heracles Almelo.

Het is ondertussen nog niet duidelijk of Mohamed Ihattaren komend weekend zijn rentree gaat maken. De talentvolle middenvelder werd voor de topper tegen Ajax om disciplinaire redenen uit de selectie gezet, maar keerde woensdag terug op het trainingsveld. Noni Madueke is terug van een blessure en weer inzetbaar.

De uitwedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard begint zondag om 14.30 uur in Limburg en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. PSV bezet op dit moment de tweede plek in de Eredivisie op zes punten van koploper Ajax, dat een duel minder gespeeld heeft.

