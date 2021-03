Bij de wedstrijd tussen NEC Nijmegen en De Graafschap is mogelijk één supporter met het coronavirus besmet geraakt. Het Keuken Kampioen Divisie-duel was een van de twee voetbalwedstrijden waarbij Fieldlab Evenementen een test met fans op de tribune deed.

De mogelijk besmette persoon bevond zich tijdens NEC-De Graafschap op 21 februari op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene gedurende de hele wedstrijd is blijven zitten.

De bron van de besmetting is niet bekend. Het publiek van de bubbel waarin de besmette supporter was geplaatst, droeg gedurende de wedstrijd een mondkapje. Daardoor had er volgens de organisatie een geringe kans op een besmetting met het virus moeten zijn. Het is onduidelijk of de supporter daadwerkelijk tijdens de wedstrijd besmet is geraakt of in de periode voor of kort na het evenement.

Twee andere supporters testten ook positief, maar zij zijn volgens Fieldlab niet tijdens het duel besmet geraakt. De twee fans leden recent aan COVID-19 en droegen daardoor nog resten van het coronavirus bij zich.

In de aanloop naar het duel in de Keuken Kampioen Divisie werden tien supporters positief getest. Zij mochten het stadion niet in. In totaal heeft zo'n 82 procent van de 1.153 NEC-fans zich uiterlijk vijf dagen na afloop van de wedstrijd laten testen op de speciaal daarvoor aangewezen testlocatie nabij het stadion.

Ook bij een eerder Fieldlab-evenement, een theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers in Utrecht, lieten niet alle bezoekers zich na afloop testen. Toen onderging 80 procent van de bezoekers vijf dagen later een coronatest.

Bij NEC-De Graafschap golden voor iedere bubbel weer andere regels. Foto: Pro Shots

Meerdere evenementen met publiek georganiseerd

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het maandag voor de effectiviteit van het Fieldlab-evenement niet goed dat een flinke groep zich niet liet testen na de show van Weijers. Hierdoor zijn volgens hem op basis van deze proef geen duidelijke conclusies te trekken. "Wij moeten erop vertrouwen dat deelnemers zich laten testen", aldus De Jonge.

Volgens Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen, is de tweede test vijf dagen na het evenement geen onderdeel van het onderzoek. "Het is vooral bedoeld om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te vergemakkelijken", aldus Voss.

Hij stelt dat Fieldlab uitsluitend gedragsonderzoek verricht en geïnteresseerd is in de onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen. "Dat er onder de deelnemers van Fieldlab ook een infectie, bij of rondom het event is opgelopen, past bij de verwachtingen."

Sinds half februari organiseert Fieldlab Evenementen proefevenementen met honderden bezoekers. Zo wordt bekeken hoe tijdens de coronacrisis op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden.

In het voetbal was er afgelopen zondag een tweede test. Bij de wedstrijd Almere City-SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie waren 1.351 toeschouwers aanwezig. In het gunstigste scenario is er over zeven weken duidelijkheid over vervolgstappen richting de terugkeer van toeschouwers bij wedstrijden in het betaalde voetbal.