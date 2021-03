Bondscoach Roberto Martínez is voorlopig niet van plan om Pascal Struijk op te roepen voor het Belgische elftal. De Nederlandse verdediger van Leeds United is in België geboren en kan dus ook voor de 'Rode Duivels' uitkomen, die behoefte hebben aan nieuwe aanwas in de verdediging.

"Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt", zegt Martínez in de Belgische krant La Dernière Heure. "Dat moeten we respecteren, ook al is zijn profiel interessant. Ik wil geen oorlog ontketenen tussen verschillende federaties. Hij zal dus niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier volledig gesloten is."

De uitspraken van Martínez zijn opvallend. Een maand geleden bevestigde de Belgische voetbalbond nog dat de 21-jarige Struijk de Belgische nationaliteit heeft aangevraagd, waarmee een interlandloopbaan in zijn geboorteland in het verschiet lag voor de voormalige jeugdinternational van Nederland.

Struijk heeft twee Nederlandse ouders en doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Ajax, maar speelde nooit een wedstrijd in de hoofdmacht van een Nederlandse club. In januari 2018 stapte hij over naar Leeds United, dat toen nog uitkwam in het Championship.

Struijk werd nog nooit opgeroepen

De ploeg van trainer Marcelo Bielsa dwong vorig seizoen promotie naar de Premier League af en Struijk heeft inmiddels een vaste basisplek. Normaal gesproken als centrale verdediger, maar soms ook als verdedigende middenvelder.

Struijk heeft inmiddels 24 officiële wedstrijden voor Leeds United achter zijn naam staan en speelt zich als basisspeler in de Premier League langzaam in de kijker. De geboren Belg werd nog nooit opgeroepen voor Oranje, maar mogelijk doet bondscoach Frank de Boer dat binnenkort alsnog.

Martínez maakt over twee weken zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Wales, Tsjechië en Belarus bekend. De wedstrijden staan allemaal eind maart op het programma. De Belgen zitten daarnaast ook met Estland in de poule.