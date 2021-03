Zlatan Ibrahimovic heeft donderdagavond kunnen optreden op het muziekfestival van San Remo, al had de spits daar wel de hulp van een AC Milan-fan met een scooter voor nodig.

De 39-jarige Ibrahimovic is deze hele week een van de presentatoren bij het Sanremo Music Festival. Donderdag stond een duet met Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic op het programma, maar de Zweed verscheen maar niet op het podium.

Toen Ibrahimovic vlak voor 23.00 uur eindelijk opkwam, legde hij uit dat een ongeluk en een lange file op de snelweg de flinke vertraging hadden veroorzaakt.

"Na drie uur in de auto te hebben gezeten, zei ik tegen mijn chauffeur dat ik moest uitstappen", zei de aanvaller, die donderdagochtend nog getraind had op Milanello, het trainingscomplex van Milan dat op zo'n 3,5 uur rijden van San Remo ligt.

"Ik stopte een scooterrijder die langskwam en vroeg of hij me naar San Remo kon brengen. Gelukkig was hij een fan van Milan. Ik heb 60 kilometer bij hem achterop gezeten", aldus Ibrahimovic, die als bewijs een videootje deelde waarop hij te zien is op de scooter met helm en masker op.

Ibrahimovic zingt Io vagabondo

Ibrahimovic kon door de bijzondere scooterrit vlak voor middernacht alsnog samen met zijn oud-ploeggenoot en vriend Mihajlovic het nummer Io vagabondo van de Italiaanse band I Nomadi zingen.

Het optreden van de Milan-spits en de trainer van Bologna was weken geleden al aangekondigd. Het uitstapje van Ibrahimovic naar het muziekfestival leidde tot aardig wat kritiek in Italië, aangezien Milan de laatste weken niet erg goed presteert en veel wedstrijden speelt.

Ibrahimovic raakte zondag in de wedstrijd tegen AS Roma (1-2-zege) geblesseerd aan zijn bovenbeen, waardoor hij deze week toch niet had kunnen spelen. Hij was woensdagavond wel toeschouwer bij het Serie A-duel met Udinese (1-1) in San Siro en stond toen alleen via een videoverbinding in contact met het festival in San Remo.

