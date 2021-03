Trainer Marcelino van Athletic Club vindt dat zijn spelers een unieke prestatie hebben geleverd door de finale van de Copa del Rey te bereiken. De Spanjaarden wonnen donderdagavond met 1-2 bij Levante en spelen daardoor in april liefst twee bekerfinales.

Athletic haalde vorig jaar ook de finale van de Copa del Rey, maar de eindstrijd tegen Real Sociedad kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Die ontmoeting wordt op 3 april alsnog afgewerkt en twee weken later volgt de bekerfinale tegen FC Barcelona.

"Voor de wedstrijd sprak ik met mijn spelers en zei ik dat we historie konden schrijven. Nu kan ik eindelijk zeggen dat we dat ook hebben gedaan", zei een trotse Marcelino. "Dit gebeurt misschien één of twee keer in je leven. We kregen nu een kans en hebben die gegrepen."

Levante kwam nog wel op voorsprong in Valencia, maar Raúl García schoot in de 29e minuut van 11 meter de gelijkmaker binnen en in de verlenging tekende Álex Berenguer voor de winnende treffer. Athletic is zo dicht bij de tweede én derde prijs in drie maanden tijd, nadat begin dit jaar de Spaanse supercup werd gewonnen.

"Tegen de fans kan ik zeggen dat er genoeg redenen zijn om een trotse Athletic-supporter te zijn. Hopelijk zijn we in staat om ze nog blijer te maken. Het wordt niet makkelijk, maar de fans kunnen er zeker van zijn dat we alles gaan geven om het hoogste te bereiken", aldus Marcelino, die pas in januari aantrad bij Athletic.

De achtvoudig landskampioen won de Copa del Rey in het verleden al 24 keer, maar in 1984 voor het laatst. In de competitie doet Athletic het dit seizoen een stuk minder, want de ploeg staat met dertig punten slechts in de middenmoot. Trainer Gaizka Garitano werd op 3 januari na de thuiswedstrijd tegen Elche (1-0-winst) ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten.