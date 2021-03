Jürgen Klopp is terneergeslagen na de vijfde opeenvolgende thuisnederlaag van Liverpool, dat donderdag in de Premier League met 0-1 van Chelsea verloor. De trainer vindt dat zijn ploeg het op deze manier niet eens verdient om de Champions League in te gaan.

"Dit is een ongelooflijke tegenslag", bekende Klopp na het duel op Anfield in gesprek met Sky Sports. "De strijd om een plek in de top vier is nog niet voorbij, maar daar moeten we helemaal niet over praten. Als je zoveel wedstrijden verliest, heb je geen recht op een Champions League-ticket."

Het kwam nooit eerder voor dat Liverpool vijf thuiswedstrijden op rij verloor in de Premier League. Na Burnley (0-1), Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4) en Everton (0-2) zegevierde Chelsea donderdag op Anfield door een treffer van Mason Mount vlak voor rust.

"Het was een intense wedstrijd die werd beslist door één goed moment van Mount", baalde Klopp. "Maar het is niet zo dat we nu excuses aan het zoeken zijn. We kunnen alleen maar naar onszelf kijken en dat is ook wat ik de jongens heb verteld."

Klopp maakt zich niet druk om geïrriteerde Salah

Liverpool hoopte donderdag voor de tweede keer dit kalenderjaar weer eens te scoren in een competitiewedstrijd op eigen bodem, maar Klopp besloot verrassend genoeg om uitgerekend topscorer Mohamed Salah na 62 minuten naar de kant te halen. De verbaasde Egyptenaar verliet hoofdschuddend het veld.

"Het leek er in mijn ogen op dat Mo vermoeid was en ik wilde geen risico's met hem nemen", verklaarde Klopp de wissel. "Ik had ook Sadio Mané of Roberto Firmino kunnen wisselen, maar op dat moment dacht ik dat Mo niet meer helemaal fit was. Het is zoals het is, ik neem de beslissingen die in mijn ogen nodig zijn."

Regerend landskampioen Liverpool, dat vorig seizoen met achttien punten verschil de titel veroverde, staat nu zevende met 43 punten. Alleen de bovenste vier ploegen gaan volgend seizoen de Champions League in. Het verschil met nummer vier Chelsea is met vier punten nog wel overbrugbaar.

