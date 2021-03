Sieb Dijkstra heeft donderdag een advocaat in de arm genomen om zijn gedwongen vertrek bij het eerste elftal van Fortuna Sittard aan te vechten. De keeperstrainer werd teruggezet naar de jeugdopleiding na een hoogopgelopen conflict met trainer Sjors Ultee over het aantrekken van Piet Velthuizen.

De 54-jarige Dijkstra eist rectificatie van Fortuna Sittard, nadat de club hem als onbetrouwbaar had omschreven. "Mijn imago wordt op deze manier ernstig beschadigd", zegt de keeperstrainer tegen L1.

"We moeten het goed gaan oplossen en dat doe ik liever met hulp van een advocaat. Het is jammer dat het zo moet, maar de werkrelatie is op deze manier ernstig verstoord. Zo heeft ook een rol binnen de jeugdopleiding als keeperstrainer geen zin voor mij."

Vrijdagmiddag staat een gesprek tussen Dijkstra en de clubleiding gepland over de afwikkeling van het dit seizoen aflopende contract.

Het aantrekken van Piet Velthuizen was de aanleinding van het hoogopgelopen conflict bij Fortuna Sittard. Het aantrekken van Piet Velthuizen was de aanleinding van het hoogopgelopen conflict bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

'Sieb brengt Sjors en de club in diskrediet'

Toen Fortuna onlangs op zoek was naar een nieuwe doelman, raadde Dijkstra de Oostenrijker Tobias Knoflach aan. De club koos echter voor Velthuizen, die al drie jaar niet gekeept had.

Dijkstra zag op de training dat de 34-jarige Velthuizen niet fit was, maar Ultee stelde hem toch op tegen FC Groningen. Al vroeg in de eerste helft moest de keeper geblesseerd naar de kant.

Dijkstra deed woensdag tegen VI zijn verhaal en zei onder meer dat Ultee hem voor het oog van de volledige technische staf had vernederd. "Sieb roept nu bepaalde onwaarheden en daarmee brengt hij Sjors en ook de club in diskrediet", zei technisch directeur Sjoerd Ars later tegen de NOS.

Zondag speelt Fortuna een thuiswedstrijd tegen PSV (aftrap 14.30 uur).