Everton heeft donderdag in de Premier League goede zaken gedaan in de strijd om Champions League-voetbal. De 'Toffees' wonnen met 0-1 bij West Bromwich Albion en staan nu vierde. Ook Tottenham Hotspur boekte een 0-1-overwinning.

Voor het Everton van technisch manager Marcel Brands was Richarlison de matchwinner. De Braziliaan kopte halverwege de tweede helft raak na een voorzet van de IJslander Gylfi Sigurdsson. In de blessuretijd werd een doelpunt van Mbaye Diagne (WBA) nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Door de overwinning klimt Everton van de zevende naar de vierde plaats in de Premier League met 46 punten uit 26 duels. De strijd om plaats vier is spannend, want West Ham United (45 punten), Chelsea (44), Liverpool (43) en Tottenham Hotspur (42) hijgen Everton in de nek.

Tottenham vond de aansluiting met de subtop door een 0-1-zege bij Fulham. Het enige doelpunt van de avond werd nota bene gemaakt door een speler van Fulham: Oluwatosin Adarabioyo werkte de bal na negentien minuten in zijn eigen doel.

In de tweede helft ontsnapte Tottenham, waar Steven Bergwijn ontbrak, aan de gelijkmaker. Een doelpunt van Josh Maja werd na het zien van de beelden afgekeurd vanwege hands. Kenny Tete en Terence Kongolo bleven bij Fulham op de bank.

Later op de avond krijgt titelhouder Liverpool op Anfield bezoek van Chelsea. De aftrap is om 21.15 uur. Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Hakim Ziyech (Chelsea) starten in de basis.

Spelers van Tottenham Hotspur vieren de 0-1 bij Fulham. Foto: ANP

