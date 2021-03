Everton heeft donderdag in de Premier League goede zaken gedaan in de strijd om Champions League-voetbal. De 'Toffees' wonnen met 0-1 bij West Bromwich Albion en staan nu vierde. Ook Tottenham Hotspur boekte een 0-1-overwinning. In Italië verstevigde Internazionale de koppositie.

Voor het Everton van technisch manager Marcel Brands was Richarlison de matchwinner. De Braziliaan kopte halverwege de tweede helft raak na een voorzet van de IJslander Gylfi Sigurdsson. In de blessuretijd werd een doelpunt van Mbaye Diagne (WBA) nog afgekeurd vanwege buitenspel.

Door de overwinning klimt Everton van de zevende naar de vierde plaats in de Premier League met 46 punten uit 26 duels. De strijd om plaats vier is spannend, want West Ham United (45 punten), Chelsea (44), Liverpool (43) en Tottenham Hotspur (42) hijgen Everton in de nek.

Tottenham vond de aansluiting met de subtop door een 0-1-zege bij Fulham. Het enige doelpunt van de avond werd nota bene gemaakt door een speler van Fulham: Oluwatosin Adarabioyo werkte de bal na negentien minuten in zijn eigen doel.

In de tweede helft ontsnapte Tottenham, waar Steven Bergwijn ontbrak, aan de gelijkmaker. Een doelpunt van Josh Maja werd na het zien van de beelden afgekeurd vanwege hands. Kenny Tete en Terence Kongolo bleven bij Fulham op de bank.

Later op de avond krijgt titelhouder Liverpool op Anfield bezoek van Chelsea. De aftrap is om 21.15 uur. Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Hakim Ziyech (Chelsea) starten in de basis.

Alexis Sánchez was de grote man bij Internazionale. Foto: ANP

Sánchez vergroot titelkansen Internazionale

Internazionale heeft donderdag in de Serie A uitstekende zaken gedaan door de de koppositie te verstevigen. De formatie van trainer Antonio Conte won op bezoek bij Parma met 1-2 en loopt daardoor uit op aartsrivaal AC Milan.

Internazionale had het vanaf het begin lastig met Parma, maar slaagde er na de rust toch in op het verschil te maken. Alexis Sánchez brak in de 54e minuut de ban en verdubbelde de voorsprong voor Inter acht minuten later. Bij beide goals was Romelu Lukaku de aangever.

Hernani deed twintig minuten voor tijd nog wel iets terug namens Parma, maar verder kwam de thuisploeg niet. Inter heeft door de overwinning na 25 duels zes punten meer dan nummer twee AC Milan en tien punten meer dan nummer drie Juventus, dat 24 duels heeft afgewerkt.

