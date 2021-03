Trainer John van den Brom heeft donderdag met zijn KRC Genk de halve finales van de Croky Cup bereikt. Genk won in eigen huis met 4-1 van KV Mechelen.

KRC Genk had de wedstrijd al vroeg in de tas. Via Kristian Thorstvedt stond het op aangeven van Cyriel Dessers na twee minuten 1-0 en de Colombiaan Daniel Muñoz zorgde acht minuten later al voor 2-0.

Halverwege de tweede helft werd het 3-0 via opnieuw Thorstvedt. Kerim Mrabti deed namens KV Mechelen iets terug in de 82e minuut, maar Theo Bongonda voorkwam dat het nog echt spannend werd met de 4-1. Opnieuw was Dessers, oud-spits van NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo, de aangever.

De overwinning is een nieuwe opsteker voor Van den Brom, die vanwege tegenvallende resultaten onder druk staat bij de Belgische club. De Nederlander won met Genk in de laatste acht duels slechts vier keer, waarvan drie keer in het bekertoernooi.

Anderlecht en KAS Eupen hadden zich woensdag al geplaatst voor de laatste vier. Later op de avond strijden Standard Luik en Club Brugge om het laatste ticket voor de halve finales.