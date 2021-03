Aanvaller Donyell Malen van PSV is donderdag uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. AZ-spits Myron Boadu werd verkozen tot beste speler onder 21 jaar in februari.

De 22-jarige Malen steekt ondanks een mindere periode van PSV in een uitstekende vorm. Afgelopen maand was hij met vijf treffers samen met Boadu topscorer, schoot hij het meest op doel (14 keer) en ondernam hij de meeste doelpogingen (25 keer).

De laatste keer dat een speler van PSV vijf Eredivisie-doelpunten in één maand maakte, was in september 2019. Toen pakte Malen zijn eerste en - tot dan toe enige - Speler van de Maand-prijs.

Ondanks het sterke optreden van Malen werd PSV vorige maand uitgeschakeld in de Europa League en de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren pakten in de Eredivisie slechts acht punten in vier duels.

Het is de zesde keer dat een PSV'er wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand, een prijs die sinds september 2017 wordt uitgereikt door de Eredivisie en ESPN. Malen is wel de eerste speler van PSV die de prijs voor een tweede keer in ontvangst neemt.

Myron Boadu is voor het eerst uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar. Foto: ESPN

Boadu voor het eerst beste speler onder 21

De twintigjarige Boadu werd voor de eerste keer uitgeroepen tot beste speler onder 21 jaar. De aanvaller heeft met AZ een uitstekende maand achter de rug, waarin de Alkmaarders van de vijfde naar de derde plek in de Eredivisie klommen.

Boadu schoot afgelopen maand vijf keer op doel en zag al die pogingen uitmonden in een treffer. Zondag noteerde hij in de topper tegen Feyenoord een hattrick. Daarmee is hij de op een na jongste speler die in één duel drie keer tegen de Rotterdammers heeft gescoord.

AZ en RKC Waalwijk zijn hofleverancier in het elftal van de maand. Naast Boadu en Malen bestaat de ploeg uit Kostas Lamprou (RKC Waalwijk), Yukinari Sugawara (AZ), Melle Meulensteen, Ahmed Touba (beiden RKC Waalwijk), Owen Wijndal (AZ), Jens Toornstra (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Orkun Kökçü (Feyenoord) en Sébastien Haller (Ajax).

