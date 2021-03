Ronald Koeman kan voorlopig geen beroep op Gerard Piqué doen. De verdediger van FC Barcelona heeft woensdagavond in het bekerduel met Sevilla een band in zijn knie verrekt, zo blijkt na onderzoek in het ziekenhuis.

FC Barcelona doet donderdag in een korte verklaring geen mededelingen over hoelang de 34-jarige Piqué moet revalideren. Volgens Spaanse media is hij in ieder geval enkele weken uit de roulatie.

Piqué liep de blessure in de verlenging van het halvefinaleduel in de Copa del Rey op. Koeman had al vijf wissels toegepast en kon de Spanjaard daardoor niet uit het veld halen. De 103-voudig international maakte de 120 minuten gewoon vol in Camp Nou.

Diep in de blessuretijd van de tweede helft was Piqué nog goud waard voor Barcelona door de 2-0 te maken. Dat was voor de Catalanen precies genoeg om een verlenging af te dwingen tegen Sevilla, dat de eerste ontmoeting met 2-0 won. In de extra tijd tekende Martin Braithwaite voor de winnende treffer.

De blessure van Piqué is een aderlating voor Koeman. De ervaren verdediger stond tussen eind november en halverwege februari ook al aan de kant door een knieblessure en behoorde sinds zijn rentree elke wedstrijd tot de basiself.

Ook zonder Piqué presteert Barcelona overigens uitstekend in La Liga. De Spaanse grootmacht verloor op 5 december 2020 voor het laatst een competitiewedstrijd en bezet momenteel de tweede plek op de ranglijst. FC Barcelona vervolgt de competitie zaterdag al met een uitwedstrijd tegen Osasuna.

