De return tussen Liverpool en RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League wordt volgende week woensdag eveneens in Boedapest gespeeld, zo bevestigde de UEFA donderdag.

Vanwege de coronaperikelen en reisrestricties weken Leipzig en Liverpool vorige maand ook al uit naar de hoofdstad van Hongarije. De ploeg van manager Jürgen Klopp won het eerste duel in de lege Puskás Arena met 2-0.

De thuiswedstrijd van Leipzig kon niet in Duitsland worden gespeeld door reisrestricties. Vanwege de Britse variant van het coronavirus laten de Duitsers geen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk toe.

Aangezien de spelers van Leipzig bij terugkeer twee weken in quarantaine zouden moeten als ze naar Engeland zouden reizen, werd Liverpool door de UEFA verzocht om een andere locatie voor de return te zoeken. De Engelsen informeerden bij onder meer De Kuip, maar een duel in Rotterdam bleek niet mogelijk door het vliegverbod.

De UEFA heeft als gevolg van de reisrestricties de afgelopen weken al heel wat wedstrijden moeten verplaatsen en dat zal de komende periode vaker gebeuren. Zo zijn nu al de WK-kwalificatiewedstrijden Portugal-Azerbeidzjan (24 maart) en Noorwegen-Turkije (27 maart) verplaatst naar respectievelijk Turijn en Málaga. Noorwegen en Turkije zitten in de groep bij het Nederlands elftal.

In de Europa League is de return tussen Molde FK en de Spaanse club Granada op 18 maart niet in Noorwegen, maar ook in Boedapest.