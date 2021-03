Feyenoord moet het voorlopig zonder Bart Nieuwkoop stellen. De verdediger, die onlangs een basisplek veroverde, kampt met een hamstringblessure.

De 24-jarige Nieuwkoop liep de kwetsuur eerder deze week op tijdens de training. Uit onderzoek is gebleken dat de rechtsback in ieder geval de komende weken niet inzetbaar is voor trainer Dick Advocaat.

In de laatste drie competitieduels was Nieuwkoop, net als aan het begin van dit seizoen, verzekerd van een basisplek. Hij speelde tot dusver negentien officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Door de blessure van Nieuwkoop lijkt Lutsharel Geertruida terug te keren in de basiself. De twintigjarige Rotterdammer werd de afgelopen drie competitiewedstrijden juist gepasseerd ten faveure van Nieuwkoop.

Feyenoord hoopt zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo een einde te maken aan een teleurstellende reeks. De Rotterdammers wisten de laatste drie competitieduels niet te winnen en werden uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

De ploeg van Advocaat bezet op dit moment de vijfde plek in de Eredivisie met 43 punten, twee minder dan nummer vier Vitesse. Het duel met VVV begint zaterdag om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

