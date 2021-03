Naast Liverpool dreigt ook Manchester United spelers niet af te staan voor de komende interlandperiode. De Engelse clubs willen niet dat de spelers verplicht in quarantaine moeten bij terugkeer.

In het Verenigd Koninkrijk geldt een verplichte quarantaine voor reizigers uit landen die op de 'rode lijst' staan. Momenteel zijn dat Portugal, alle landen in Zuid-Amerika en enkele Afrikaanse landen.

Voor Manchester United zou dat betekenen dat het een aantal weken niet kan beschikken over de Portugees Bruno Fernandes en Edinson Cavani uit Uruguay. Ook de Brazilianen Fred en Alex Telles zouden tijdens de interlandperiode naar een 'rood' land moeten.

"We hebben het er nog niet over gehad, maar het heeft geen zin om spelers af te staan aan hun nationale ploegen als ze daarna tien dagen in isolatie moeten", zei trainer Ole Gunnar Solskjaer woensdagavond na het competitieduel met Crystal Palace (0-0).

"Wij betalen de spelers. De FIFA geeft de clubs toestemming om spelers thuis te houden. Het wordt dus heel lastig om deze jongens naar landen te laten gaan die op de rode lijst staan."

Liverpool houdt internationals ook thuis

Liverpool liet woensdag via trainer Jürgen Klopp al weten een aantal spelers thuis te houden als ze bij terugkeer in quarantaine zouden moeten. Het gaat om de Brazilianen Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho en de Portugees Diogo Jota.

Vanwege de Britse variant van het coronavirus geldt in sommige landen ook een verbod op reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daardoor moesten enkele Engelse clubs de voorbije weken hun uitwedstrijden in de Champions League en Europa League spelen in Hongarije en Roemenië, die nog wel mensen uit het VK toelaten.

Bij Manchester United is ook Oranje-international Donny van de Beek actief. Nederland speelt op 24 maart in en tegen Turkije en drie dagen later thuis tegen Letland in de WK-kwalificatie.

