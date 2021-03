Sc Heerenveen ging donderdagavond in de halve finales van de TOTO KNVB Beker kansloos onderuit tegen Ajax (0-3), maar Henk Veerman was verrassend positief over zijn ploeg. De aanvoerder vindt dat de Friezen met de juiste instelling speelden.

"We hebben in de eerste helft enorm veel energie gegeven als ploeg", zei Veerman in gesprek met ESPN. "Het is zonde dat het niet lukte om de kleine kansen af te maken, want daarna kon je zien hoe makkelijk Ajax voetbalt. Toch kan ik alleen maar trots zijn dat we er zo veel energie in stopten."

Heerenveen had in werkelijkheid (op enkele spaarzame kansen na) weinig in te brengen tegen Ajax, dat bij rust met 0-1 leidde door een doelpunt van Davy Klaassen. In de tweede helft domineerden de Amsterdammers en liepen ze via Dusan Tadic (penalty) en David Neres uit naar een probleemloze zege in het Abe Lenstra Stadion.

Zo kwam er een roemloos einde aan het bekeravontuur van Heerenveen, dat in de kwartfinales in een spektakelstuk nog had afgerekend met Feyenoord (4-3). Hoewel de Friezen tegen Ajax ondermaats speelden, vindt Veerman dat zijn ploeg niet veel te verwijten valt.

"Ik kan toch wel blij zijn dat we er energie in hebben gelegd en ons niet als makke schapen naar de slachtbank hebben laten leiden?", vroeg Veerman zich hardop af na een kritische opmerking over zijn positieve toon. "We straalden uit dat we niet van de mat geveegd wilden worden. Dat het niet goed aan de bal was, moge duidelijk zijn."

Trainer Johnny Jansen steunde de woorden van zijn aanvoerder en denkt dat het lege stadion zijn ploeg parten speelde. "Dit was een wedstrijd waarin we eigenlijk een zetje in de rug nodig hadden van ons eigen publiek. Maar het stadion is leeg en daar valt niks aan te doen. Het is zoals het is."