Ronald Koeman heeft zijn ploeg donderdagavond onder complimenten bedolven na het bereiken van de Copa del Rey-finale. FC Barcelona begon met een slechte uitgangspositie aan de return tegen Sevilla, maar de 3-0-zege na verlenging was precies genoeg om de eindstrijd te bereiken.

"We hebben altijd geloof in het bekertoernooi gehouden", zei een trotse Koeman na het halvefinaleduel in Camp Nou. "Het is een kwestie van mentaliteit. Als coach kan ik niet meer van mijn ploeg vragen dan wat ik tegen Sevilla heb gezien."

FC Barcelona verloor de eerste ontmoeting op 10 februari met 2-0 en had zodoende een perfecte wedstrijd nodig om de finale te halen. Ousmane Dembélé zorgde in de return al na twaalf minuten voor de 1-0, waarna de bezoekers twintig minuten voor tijd via Lucas Ocampos een penalty misten.

Door een treffer van Gerard Piqué diep in blessuretijd dwong FC Barcelona toch nog een verlenging af. Daarin zorgde Martin Braithwaite al snel voor de winnende treffer. Sevilla eindigde de wedstrijd met tien man en zag bankzitter Luuk de Jong en een assistent-trainer rood krijgen vanwege commentaar op de leiding.

Ronald Koeman pept zijn spelers op voor de verlenging tegen Sevilla. Ronald Koeman pept zijn spelers op voor de verlenging tegen Sevilla. Foto: Pro Shots

'Dit team is fysiek en mentaal heel sterk'

Koeman denkt dat zijn ploeg met de tegen Sevilla getoonde instelling nog veel moois kan laten zien dit seizoen. FC Barcelona, dat in La Liga nog een kleine kans op de titel heeft, neemt het op 3 april in de finale op tegen Levante of Athletic Club.

"Dit team is fysiek en mentaal heel sterk. We zijn niet altijd in staat om geweldig voetbal te spelen, maar aan de bal komen we altijd tot kansen. Wat we tegen Sevilla hebben laten zien, was iets buitengewoons", aldus Koeman.

"We bleven vechten, het was ongelooflijk. Dit is een belangrijk moment voor het team én voor mij. Door deze overwinning word ik namelijk als een goede coach gezien, maar bij een nederlaag was ik als een slechte trainer bestempeld."