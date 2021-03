Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax heeft donderdag in gesprek met De Telegraaf uitgehaald naar Nico-Jan Hoogma. De directeur topvoetbal van de KNVB zei deze week dat hij het begrijpelijk zou vinden als Brian Brobbey na dit seizoen naar RB Leipzig vertrekt, dat naar verluidt interesse heeft in de talentvolle spits.

"Als jonge speler moet je natuurlijk spelen. Maar bij RB Leipzig zit Julian Nagelsmann en dat is een heel bijzondere trainer. Mijn zoon (Justin Hoogma, red.) heeft ook onder hem getraind en dat heeft hij niet willen missen. Het is echt iets bijzonders", zei Hoogma eerder deze week in het YouTube-praatprogramma VoetbalTijd.

De uitspraken van de KNVB-directeur schieten Overmars, die al maanden met Brobbey en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola onderhandelt over een nieuw contract, in het verkeerde keelgat. Hoewel Ajax begin februari bekendmaakte dat de spits niet wil verlengen en hij na dit seizoen vertrekt, geven de Amsterdammers de moed niet op.

"Hij (Hoogma, red.) zou Brian moeten adviseren bij Ajax te tekenen en moeten zorgen dat zulke spelers aan boord van clubs in de Eredivisie blijven", zegt een geïrriteerde Overmars in De Telegraaf. "We stellen nog alles in het werk om Brian te laten bijtekenen. Erik ten Hag heeft dat ook meermaals aangegeven."

Brian Brobbey was in het tweeluik met Lille OSC in de Europa League belangrijk voor Ajax. Brian Brobbey was in het tweeluik met Lille OSC in de Europa League belangrijk voor Ajax. Foto: Pro Shots

'Zou handig zijn als Hoogma Brian het beste advies geeft'

Brobbey heeft geen basisplaats bij Ajax en speelde dit seizoen 'slechts' tien officiële duels in de hoofdmacht, maar de negentienjarige spits was de laatste weken als invaller wel belangrijk voor zijn club. Mede daardoor hopen de Amsterdammers hem in de komende maanden toch te kunnen verleiden tot een langer verblijf.

"Daarom zou het handig zijn als Hoogma een speler als Brian gewoon het beste advies geeft of er helemaal niets over roept", aldus Overmars. "Wij halen in Europa het leeuwendeel van de punten voor Nederland binnen. Dan vecht je om een toptalent te behouden en dan krijg je dit. Het is te gek voor woorden."

Het is niet duidelijk wat precies de reden is dat Brobbey zijn contract niet wil verlengen. Volgens Overmars mag de spits in ieder geval niet klagen over het financiële voorstel van Ajax. "We hebben een aanbieding gedaan waarvan je van je stoel valt. Daar spreekt heel, heel veel vertrouwen uit. Het is voor iedereen het beste als hij zijn contract verlengt."

Brobbey was woensdagavond niet fit genoeg om in actie te komen tegen sc Heerenveen (0-3-zege) in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Mogelijk maakt hij zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen wel weer speelminuten.

