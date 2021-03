Erik ten Hag genoot van de manier waarop een oppermachtig Ajax zich woensdag ten koste van sc Heerenveen plaatste voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Als het aan de trainer ligt, wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de eindstrijd tegen Vitesse te spelen met publiek.

"Ik denk dat iedereen daar wel naar snakt, maar ik weet niet of het kan", zei Ten Hag na de 0-3-zege van Ajax in het Abe Lenstra Stadion tegen ESPN. "Mocht het mogelijk zijn, dan staan we te juichen en hopen we dat het ingevuld kan worden."

De finale in De Kuip staat gepland voor zondag 18 april. Er gaan geluiden op om de wedstrijd verder naar achteren te schuiven, omdat tegen die tijd de coronamaatregelen mogelijk verder zijn versoepeld.

"Ik ben er altijd voorstander van om een finale met publiek te spelen, want dat maakt het extra mooi. Maar om te weten of dat een optie is, zal ik me ook verder in het schema moeten verdiepen", doelt hij mede op het EK dat op 11 juni van start gaat.

Erik ten Hag zag Davy Klaassen na een uur spelen uitvallen. Foto: ANP

'Wissels Blind en Klaassen enigszins uit voorzorg'

De finaleplaats van Ajax was eigenlijk geen moment in het geding. Davy Klaassen opende in de negentiende minuut de score, waarna Dusan Tadic (penalty) en David Neres in de tweede helft de overwinning veiligstelden.

"Ik denk dat we een heel hongerig Ajax hebben gezien", vond Ten Hag. "Dit was gewoon een goede overwinning. We hebben mooie doelpunten gemaakt en Heerenveen niet in de wedstrijd laten komen. Ze begonnen snel de hoge bal te spelen en dat is niet hun kwaliteit."

Het enige punt van zorg voor Ajax was het geblesseerd uitvallen van Daley Blind en Davy Klaassen. Die eerste bleef halverwege achter in de kleedkamer, de maker van de 0-1 verstapte zich na een uur spelen op de slechte grasmat.

"Ze hadden lichte pijntjes en hadden eventueel wel verder gekund. Dus het was enigszins uit voorzorg, met het oog op de wedstrijden die nog komen."