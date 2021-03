Ronald Koeman heeft woensdag met FC Barcelona op miraculeuze wijze de finale van de Copa del Rey gehaald. Na verlenging werd het 3-0 tegen Sevilla, dat de heenwedstrijd met 2-0 had gewonnen. Bij Sevilla werden drie spelers met rood weggestuurd, onder wie de reeds gewisselde Luuk de Jong.

Het was al de vijfde keer in 2021 dat Barcelona een verlenging moest spelen. In de kwartfinale was dat noodzakelijk tegen Granada (3-5, 2-2 na negentig minuten) en twee rondes eerder tegen derdedivisieclub Cornellà (0-2, 0-0).

Ook in de Spaanse Super Cup stond 'Barça' tweemaal 120 minuten op het veld. Eerst werd er in de extra tijd met 2-1 gewonnen van Real Sociedad en daarna was Athletic Bilbao met 3-2 te sterk.

Tegen Sevilla kwam Barcelona - met Frenkie de Jong 120 minuten op het veld - al na twaalf minuten op voorsprong via Ousmane Dembélé. Daarna miste de ploeg van Koeman nog drie goede kansen. Luuk de Jong was gevaarlijk voor Sevilla, maar kon net niet bij een voorzet.

Na rust kreeg Sevilla, waar Karim Rekik inviel, een strafschop na een overtreding van Oscar Mingueza, maar de slappe inzet van Lucas Ocampos werd gekeerd door Marc-André ter Stegen.

Ontzetting bij Sevilla na de late treffer van Piqué. Ontzetting bij Sevilla na de late treffer van Piqué. Foto: ANP

Sevilla krijgt drie keer geel en tweemaal rood voor protesteren

In blessuretijd kreeg Sevilla-middenvelder Fernando zijn tweede gele kaart, waarna Barcelona in de vierde minuut van de extra tijd via de mee naar voren gekomen Gerard Piqué op 2-0 kwam en wederom een verlenging afdwong.

Al vroeg in die verlenging tekende invaller Martin Braithwaite met een intikker voor de 3-0. Sevilla had nog altijd maar één treffer nodig om door te gaan en dacht aan het einde van de eerste helft van de verlenging recht te hebben op een tweede strafschop.

De arbiter en de VAR zagen echter geen opzet in een handbal van Clement Lenglet. Tot woede van Sevilla: drie spelers op het veld kregen geel wegens protesteren en de reeds gewisselde Luuk de Jong en een assistent van trainer Julen Lopetegui werden met direct rood weggestuurd.

In de finale speelt Barcelona tegen Athletic Club of Levante. Die ploegen spelen donderdag de return, nadat het eerste duel in Bilbao in 1-1 eindigde.