Ajax heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De negentienvoudig bekerwinnaar was in het Abe Lenstra Stadion met 0-3 veel te sterk voor sc Heerenveen.

Ajax neemt het op zondag 18 april in de finale in De Kuip op tegen Vitesse. De Arnhemmers waren dinsdag in eigen huis met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo.

Ajax kwam in de op papier lastige uitwedstrijd geen moment in de problemen. Davy Klaassen opende in de negentiende minuut de score, maar de 0-1-ruststand was een magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

In de tweede helft liep de koploper van de Eredivisie, waar Daley Blind en Klaassen geblesseerd uitvielen, alsnog verder uit. Dusan Tadic benutte een penalty, waarna invaller David Neres de wedstrijd definitief besliste.

Ajax lootte op weg naar de finale veel zware tegenstanders. De Amsterdammers moesten afrekenen met achtereenvolgens FC Utrecht (5-4), AZ (0-1) en PSV (2-1). Heerenveen versloeg TOP Oss (3-1), FC Emmen (1-2) en Feyenoord (4-3).

In 2019 won Ajax de bekerfinale van Willem II (4-0). Daarmee is de ploeg nog altijd de laatste winnaar, omdat de eindstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht vorig seizoen vanwege de coronapandemie niet werd gespeeld.

Davy Klaassen zette Ajax op het goede spoor door de score te openen. Foto: Pro Shots

Ajax domineert eenzijdig duel vanaf eerste minuut

Het niveauverschil tussen Heerenveen en Ajax was in het lege Abe Lenstra Stadion vanaf de eerste minuut zichtbaar. Ajax combineerde er lustig op los en had al na negen minuten op voorsprong kunnen komen, maar Sébastien Haller schoot over na goed voorbereidend werk van Tadic.

De voorsprong voor Ajax kwam er tien minuten later alsnog. Klaassen dook op tussen Heerenveen-verdedigers Ibrahim Dresevic en Pawel Bochniewicz en kopte op aangeven van Antony keurig raak in de verre hoek.

Omdat Heerenveen ook daarna geen vuist kon maken, was het wachten op de 0-2. Die leek vlak voor rust te vallen toen Klaassen opnieuw het doel vond, maar bij de assist bleek Tadic hands te hebben gemaakt.

David Neres en Mohammed Kudus kenden een succesvolle invalbeurt. Foto: Pro Shots

Uitvallen Blind en Klaassen enige zorgen voor Ajax

Hoewel Ajax na rust verder moest zonder Daley Blind, die licht aangeslagen achterbleef in de kleedkamer, veranderde het spelbeeld nauwelijks. Na een uur spelen haakte ook doelpuntenmaker Klaassen af, nadat hij met zijn voet was blijven steken in het gras.

Mohammed Kudus, de vervanger van Klaassen, stond vier minuten later aan de basis van de 0-2. De Ghanees ging over het been van Bochniewicz heen, waarna Tadic net als zondag tegen PSV scoorde vanaf de stip.

Heerenveen, met oud-Ajacieden Siem de Jong en Lasse Schöne in de basis, kreeg nog een uitgelezen kans om de spanning terug te brengen. Mitchell van Bergen faalde echter oog in oog met Maarten Stekelenburg. Neres gooide daarna aan de andere kant de wedstrijd definitief in het slot.