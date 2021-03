Mede door een gemiste strafschop van Wout Weghorst is VfL Wolfsburg woensdag uitgeschakeld door RB Leipzig in de kwartfinale van de DFB-Pokal. De spits gleed uit toen hij van 11 meter wilde uithalen en schoot hoog over.

Met zijn misser verzuimde Weghorst om Wolfsburg in de eerste helft op voorsprong te zetten. Pas na rust trok Leipzig de wedstrijd naar zich toe.

Yussuf Poulsen maakte in de 63e minuut de openingstreffer, kort nadat Justin Kluivert gewisseld werd bij Leipzig. Vlak voor tijd tekende Hwang Hee-chan voor de 2-0.

Ook Holstein Kiel, de nummer twee in de 2. Bundesliga, schaarde zich bij de laatste vier. Rot-Weiss Essen uit de 3. Liga werd met 0-3 geklopt. Eerder was Kiel al te sterk voor Bayern München in de beker.

Borussia Dortmund verzekerde zich dinsdag al van een plek in de halve finale. De andere kwartfinale tussen Jahn Regensburg en Werder Bremen moest worden uitgesteld wegens een aantal coronabesmettingen bij de ploeg uit de 2. Bundesliga.