Sieb Dijkstra is niet langer keeperstrainer bij het eerste elftal van Fortuna Sittard. Na een hoogopgelopen ruzie met hoofdtrainer Sjors Ultee is hij gedegradeerd naar de jeugdopleiding.

Fortuna trok onlangs met Piet Velthuizen (34) een nieuwe doelman aan, terwijl Dijkstra de Oostenrijker Tobias Knoflach had aangedragen. Op de training zag Dijkstra dat Velthuizen na drie jaar zonder wedstrijd niet fit was, maar toch stelde Ultee hem op tegen FC Groningen (1-0-nederlaag).

Velthuizen raakte al in de warming-up geblesseerd aan zijn hamstring en moest halverwege de eerste helft worden gewisseld. "Ik stuurde op maandag een appje naar clubeigenaar Isitan Gün met de mededeling dat ik met hem het gesprek wilde aangaan", zegt Dijkstra (54) woensdag tegen VI.

"Ik zei tegen hem dat ik een fitte keeper had aangedragen, maar buitenspel was gezet. En dat de toestand van zondag voorkomen had kunnen worden. Isitan stuurde terug dat hij zich liever niet met zulke technische zaken wilde bezighouden."

Piet Velthuizen moest al vroeg geblesseerd van het veld bij zijn debuut voor Fortuna Sittard.

'Het was verschrikkelijk en ik mocht niks zeggen'

Dat appje voelde voor Ultee als een mes in zijn rug, zo liet de trainer een dag later aan Dijkstra weten bij een onderhoud waar de complete technische staf bij aanwezig was. Daar escaleerde het. "Daar vraten de honden geen brood van", omschrijft de keeperstrainer, die sinds 2016 bij Fortuna werkt.

"Sjors zei allereerst dat er maar drie opties waren geweest: Joris Delle, Michel Vorm en Velthuizen. Dat klopt niet, zei ik. Sjors was meteen kwaad: 'Jij houdt je mond. Jij luistert alleen maar!'", vertelt Dijkstra.

"Kennelijk zat hij vol in zijn emoties. Vanaf dat moment bleef hij me vernederen, waar iedereen bij was. Hij brandde mij compleet af. Het was verschrikkelijk, en ik mocht niks zeggen. Terwijl: ik ben keeperstrainer, ik heb meer dan 250 wedstrijden gekeept in het betaalde voetbal, ik ben toch geen jandoedel? Hij zou mijn advies serieus moeten nemen."

Ultee zou geroepen hebben dat Dijkstra per direct ontslagen was. De keeperstrainer ging naar huis, waar hij gebeld werd door algemeen directeur Ivo Pfennings. Pfennings bood hem aan om de laatste maanden van zijn contract bij de jeugdopleiding te werken. Patrick Creemers, keeperstrainer bij de jeugd, neemt zijn plaats in bij het eerste elftal.

Zondag speelt Fortuna een thuiswedstrijd tegen PSV (aftrap 14.30 uur).

Fortuna-trainer Sjors Ultee.

