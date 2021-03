Memphis Depay heeft met een assist bijgedragen aan de 1-0-zege van Olympique Lyon op Stade Rennes. Ook Rick Karsdorp gaf een cruciale assist bij AS Roma, dat met 1-2 won van Fiorentina.

Lyon had lange tijd moeite met Rennes, maar in de 74e minuut leidde Memphis de winnende treffer in. De international van Oranje joeg goed door en veroverde de bal in het strafschopgebied van Rennes. Met een sliding bezorgde de spits de bal bij teamgenoot Houssem Aouar, die met een intikker scoorde.

De ploeg van Memphis kon de zege op karakter goed gebruiken, want Lyon verkeert als nummer drie van de Ligue 1 niet in grootste vorm. Van de vorige drie competitieduels werd er slechts één gewonnen.

Lille blijft koploper in de Ligue 1 door een zeer late zege op Olympique Marseille. Sven Botman speelde negentig minuten mee en zag ploeggenoot Jonathan David in de 90e minuut en in de blessuretijd scoren: 2-0.

Ook naaste achtervolger Paris Saint-Germain schreef met pijn en moeite drie punten bij. Pablo Sarabia maakte na twintig minuten het enige doelpunt op bezoek bij Girondins de Bordeaux: 0-1.

AS Roma viert de winnende treffer van Diawara tegen Fiorentina. AS Roma viert de winnende treffer van Diawara tegen Fiorentina. Foto: ANP

Milan ontsnapt, cruciale assist Karsdorp

AC Milan ontsnapte aan een thuisnederlaag tegen Udinese, dat het betere van het spel had. De ploeg van basisspelers Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar kwam via de Braziliaan Rodrigo Becao op voorsprong.

Diep in blessuretijd kreeg Milan, dat de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic moest missen, een strafschop na hands van Jens Larsen. Vanaf 11 meter tekende Franck Kessié voor de gelijkmaker: 1-1.

Atalanta won zonder zijn drie Nederlanders met liefst 5-1 van hekkensluiter Crotone. Hans Hateboer en Sam Lammers zijn geblesseerd en Marten de Roon zat een schorsing uit.

Bij AS Roma mocht Rick Karsdorp pas tien minuten voor tijd invallen tegen Fiorentina. De rechtsback gaf enkele minuten later de assist op de winnende treffer van Amadou Diawara: 1-2.

Milan (tweede), Atalanta (vierde) en Roma (vijfde) houden daarmee gelijke tred met Juventus, dat dinsdag al te sterk was voor Spezia. Koploper Inter speelt donderdag een uitwedstrijd tegen Parma.

In een mistig Londen kwamen Crystal Palace en Manchester United niet tot scoren. In een mistig Londen kwamen Crystal Palace en Manchester United niet tot scoren. Foto: ANP

Manchester United behoudt ongeslagen reeks

In Engeland kwam Manchester United op bezoek bij Crystal Palace niet verder dan 0-0. Daardoor is de topclub al wel twintig duels op rij ongeslagen in de competitie.

Donny van de Beek behoorde niet tot de selectie van United. Patrick van Aanholt speelde de hele wedstrijd bij Palace, waar invaller Jaïro Riedewald het laatste half uur meedeed. United staat tweede in de Premier League, maar de achterstand op stadgenoot City bedraagt liefst veertien punten.

Leicester City had als nummer drie van de Premier League eveneens een slechte dag op bezoek bij Burnley: 1-1. Matej Vydra scoorde al vroeg voor de thuisploeg en nog voor rust tekende Kelechi Iheanacho voor de gelijkmaker.

Ook na rust was het duel aardig in balans, al kreeg Leicester via Youri Tielemans de grootste kans. De Belgische middenvelder trof de paal. Erik Pieters bleef op de bank bij Burnley.

Hekkensluiter Sheffield United boekte tegen Aston Villa de vierde zege van het seizoen: 1-0. David McGoldrick maakte na een half uur de enige treffer. Kort na rust kreeg Sheffield-verdediger Phil Jagielka na tussenkomst van de VAR rood, nadat hij de doorgebroken Anwar El Ghazi vloerde. Met een man meer wist Aston Villa niet te scoren.

