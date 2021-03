Memphis Depay heeft met een assist bijgedragen aan de 1-0-zege van Olympique Lyon op Stade Rennes. In Engeland liep Leicester City woensdagavond tegen puntenverlies aan.

Lyon had lange tijd moeite met Rennes, maar in de 74e minuut leidde Memphis de winnende treffer in. De international van Oranje joeg goed door en veroverde de bal in het strafschopgebied van Rennes. Met een sliding bezorgde de spits de bal bij teamgenoot Houssem Aouar, die met een intikker scoorde.

De ploeg van Memphis kon de zege op karakter goed gebruiken, want Lyon verkeert niet in grootste vorm. Van de vorige drie competitieduels werd er slechts één gewonnen.

Door de krappe thuiszege gaat Lyon in elk geval voor enkele uren aan kop in de Ligue 1. Lille en Paris Saint-Germain kunnen later op woensdag langszij komen. Die ploegen nemen het op tegen respectievelijk Olympique Marseille en Girondins de Bordeaux.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Ligue 1

Leicester weet niet te winnen bij Burnley

Leicester City had als nummer drie van de Premier League een slechte dag op bezoek bij Burnley: 1-1. Matej Vydra scoorde al vroeg voor de thuisploeg en nog voor rust tekende Kelechi Iheanacho voor de gelijkmaker.

Ook na rust was het duel aardig in balans, al kreeg Leicester via Youri Tielemans de grootste kans. De Belgische middenvelder trof de paal. Erik Pieters bleef op de bank bij Burnley.

Hekkensluiter Sheffield United boekte tegen Aston Villa de vierde zege van het seizoen: 1-0. David McGoldrick maakte na een half uur de enige treffer. Kort na rust kreeg Sheffield-verdediger Phil Jagielka na tussenkomst van de VAR rood, nadat hij de doorgebroken Anwar El Ghazi vloerde. Met een man meer wist Aston Villa niet te scoren.

Vanaf 21.15 uur spelen Crystal Palace en Manchester United nog tegen elkaar.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League