Almere City FC heeft zichzelf in de strijd om directe promotie naar de Eredivisie een slechte dienst bewezen. De ploeg van trainer Ole Tobiasen verloor woensdag thuis met 1-2 van FC Volendam.

Voor Almere is het al de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. Zowel tegen NAC Breda (4-0), Helmond Sport (2-1) als SC Cambuur (0-2) ging het mis. Daar staat in die periode alleen een overwinning op TOP Oss (2-4) tegenover.

Door de slechte reeks is Almere flink afgegleden in de stand van de Keuken Kampioen Divisie. Waar de ploeg eind januari nog de koppositie deelde met SC Cambuur, bezet het nu de vierde plaats. De Almeerders zijn wel zeker van minimaal deelname aan de play-offs.

Tegen Volendam kwam Almere al na een kwartier op achterstand door een afstandsschot van Brian Plat. Tim Receveur kon de schade herstellen, maar nog voor rust bepaalde Samuele Mulattieri met zijn elfde doelpunt van het seizoen de eindstand. De Italiaan liep een voorzet van Derry Murkin binnen.

Voor Volendam komt de overwinning als geroepen in de jacht op een ticket voor de play-offs. De formatie van Wim Jonk staat zevende, terwijl normaal gesproken een plaats bij de bovenste acht toereikend is. De kampioen en de nummer twee promoveren rechtstreeks.

