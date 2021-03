KNVB-beker

Halve finales

LIVE:

sc Heerenveen-Ajax 0-2

Winnaar treft Vitesse

Goedenavond en welkom in dit liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij sc Heerenveen-Ajax in de halve finales van de TOTO KNVB-beker. Veel plezier!