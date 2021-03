Ajax treedt woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen aan met een defensie met Perr Schuurs en Jurriën Timber. Die laatste wordt geposteerd als rechtsback, Schuurs vormt samen met Lisandro Martínez het centrum.

Trainer Erik ten Hag moest puzzelen in de verdediging omdat Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico geschorst zijn. De Argentijn kampt bovendien al een tijdlang met een heupblessure. Daarnaast is Noussair Mazraoui er vanwege een blessure eveneens niet bij.

Waar rekening werd gehouden met een basisplaats voor Sean Klaiber, besluit Ten Hag Timber van het centrum naar de rechterkant te verhuizen. Daley Blind is net als in de topper tegen PSV van zondag (1-1) de linksback.

Verder speelt Ajax in precies dezelfde opstelling als drie dagen geleden in Eindhoven. Dat betekent dat Antony rechts voorin weer de voorkeur krijgt boven David Neres. Brian Brobbey is niet wedstrijdfit en zit ook niet op de bank.

Ajax treft oude bekenden bij Heerenveen

Bij tegenstander Heerenveen staan met Siem de Jong en Lasse Schöne twee spelers in de basis met een verleden bij Ajax. Beiden wonnen met de Amsterdammers ooit het bekertoernooi. De Jong in 2010, Schöne negen jaar later.

Heerenveen-trainer Johnny Jansen geeft ondanks de 4-1-nederlaag tegen PEC Zwolle van vrijdag zijn spelers het vertrouwen. Alleen Sherel Floranus moet het veld ruimen. De rechtsback wordt vervangen door Jan Paul van Hecke.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 21.00 uur. De winnaar neemt het op zondag 18 april in de eindstrijd in De Kuip op tegen Vitesse. De Arnhemmers waren dinsdag met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Hecke, Bochniewicz, Dresevic, Kaib; Schöne, J. Veerman, De Jong, Halilovic; H. Veerman, Van Bergen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.