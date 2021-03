Liverpool dreigt een aantal van zijn internationals deze maand thuis te houden. De Engelse club wil niet dat de spelers verplicht in quarantaine moeten bij terugkeer.

In het Verenigd Koninkrijk geldt een verplichte quarantaine voor landen die op de 'rode lijst' staan. Momenteel zijn dat Portugal, heel Zuid-Amerika en enkele Afrikaanse landen.

Voor Liverpool zou dat betekenen dat de club anderhalve week niet kan beschikken over de Brazilianen Alisson Becker, Roberto Firmino en Fabinho en de Portugees Diogo Jota.

"We leven in een tijd waarin we niet iedereen tevreden kunnen houden", zegt Liverpool-trainer Jürgen Klopp tegen de BBC. "De spelers worden betaald door hun club en dat betekent dat wij de hoogste prioriteit hebben."

Volgens de regels van de FIFA hebben clubs het recht hun spelers op te eisen als zij langer dan vijf dagen in quarantaine zouden moeten.

Veel landen laten geen reizigers uit Engeland toe

Vanwege de Britse variant van het coronavirus geldt er voor sommige landen ook een inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk. Klopp was om die reden onlangs afwezig bij de uitvaart van zijn moeder in Duitsland.

Daarnaast moesten enkele Engelse clubs de voorbije weken hun uitwedstrijden in de Champions League en Europa League spelen in Hongarije en Roemenië, die nog wel mensen uit het VK toelaten.

"We zullen moeten afwachten wat er gebeurt, misschien veranderen sommige landen hun speellocatie wel", zei Klopp. "Maar ik denk dat iedereen het wel met mee eens is als ik zeg dat we onze spelers niet tien dagen in een hotel kunnen stoppen voor een quarantaine na een interland."

Bij Liverpool is ook Oranje-international Georginio Wijnaldum actief. Nederland speelt op 24 maart in en tegen Turkije en drie dagen later thuis tegen Letland in de WK-kwalificatie.

Bekijk het programma in de WK-kwalificatie