Mohamed Ihattaren heeft woensdag zoals gepland de training bij PSV hervat. De negentienjarige middenvelder werd zondag om disciplinaire redenen buiten de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Ajax gelaten.

PSV-trainer Roger Schmidt verweet Ihattaren een onprofessionele instelling, maar gaf al aan dat het talent op de training de kans krijgt zich terug in de ploeg te knokken. Maandag en dinsdag genoot de selectie van PSV van een vrije dag.

Ihattaren was woensdagmiddag weer van de partij en deed de gehele training met de groep mee. Of dat naar tevredenheid was verlopen, wil de clubleiding niet zeggen. "De coach heeft aangegeven dat hij vanaf vandaag weer gewoon mee kan trainen. Verder is er niets meer te melden", zei algemeen directeur Toon Gerbrands.

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Schmidt botste met een van de smaakmakers van vorig seizoen. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen in september hield de trainer Ihattaren buiten de basis omdat hij niet de juiste houding aan de dag zou hebben gelegd.

Het is nog onduidelijk wat de verstoorde verhoudingen betekenen voor de toekomst van Ihattaren in Eindhoven. Hij heeft nog een contract tot medio 2022. Zaakwaarnemer Mino Raiola liet al weten een "hartig woordje" met de clubleiding van PSV te willen spreken.